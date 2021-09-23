Ученые раскрыли основные способы предотвратить развитие болезни Альцгеймера

В эфире программы "О самом главном" ученые рассказали, как снизить риск прогрессирования любых нейродегенеративных заболеваний и отодвинуть период развития болезни Альцгеймера.
По словам профессора, заслуженного деятеля науки России Владимира Хавинсона, в первую очереди пациенты должны высыпаться.
- Недосыпания - это стресс, причем очень опасный. Даже существовали такие пытки, когда людям не давали спать. Поэтому сон - это первое, а второе - оптимальное питание. Есть продукты, которые способствуют сохранению здоровья, в том числе и мозга. Третье - это физкультура, - перечислил несколько способов профессор.
- В мышцах вырабатывается вещества, которые способствуют защите нервных клеток. Были проведены исследования, доказывающие, что у тех людей, которые ежедневно занимаются физической активностью, риск возникновения болезни Альцгеймера в несколько раз ниже, чем у пациентов, которые ведут пассивный образ жизни, - дополнила слова коллеги доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова.
Также Владимир Хавинсон обратил внимание на то, что для человека важно испытывать как можно больше положительных эмоций.
- Поскольку эмоциональное состояние человека - сильнейший фактор его жизни, - отметил ученый. - А вот следующее - недопущение травм мозга. Доказано, что у людей, которые получали подобные многочисленные травмы, чаще развивалась болезнь Альцгеймера.
По словам профессоров, употребление научно доказанных нейропротекторов, в том числе пептидных, способствует снижению риска прогрессирования любых изменений со стороны мозга. Есть лекарственные препараты, которые также влияют на данный орган, однако применять их без предварительной консультации с доктором не рекомендуется.
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