Ученые раскрыли неожиданные полезные свойства гвоздики

В эфире программы "О самом главном" профессор, заслуженный деятель науки России Владимир Хавинсон и доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова назвали гвоздику мощнейшим антиоксидантом и рассказали о других полезных свойствах этой пряности.
– Гвоздика богата витаминами и минеральными веществами, обладает бактерицидным и противоопухолевым действием. Пряность содержит большое количество полифенолов, поэтому является мощнейшим антиоксидантом, что способствует снижению риска откладывания на стенках сосудов холестерина, – рассказала Светлана Трофимова.
Кроме того, по словам доктора медицинских наук, гвоздика способствует эластичности сосудов. Слова коллеги подтвердил Владимир Хавинсон. Профессор уточнил, что при атеросклеротических изменениях трубчатые образования становятся как бы стеклянными. Однако экстракт гвоздики в правильных дозах препятствует этому процессу.
Пряность отлично подходит для приготовления маринадов к мясу и рыбе. Гвоздику можно добавлять в чай, кофе и выпечку.
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