Ученые придумали, как усовершенствовать солнечные станции

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РИА Новости

Ученые пояснили, что использование солнечных панелей в процессе генерации энергии сопряжено с рядом сложностей: при наружных условиях эксплуатации солнечная батарея подвержена запылению, увлажнению и значительным изменениям температуры. Кроме того, по их словам, из-за облачности пластины имеют частичные затемнения, а это влияет на срок службы панелей и эффективность отдачи энергии.Все эти факторы приводят к тому, что электротехнические характеристики фотоэлектрических модулей могут существенно различаться, что снижает эффективность работы всей солнечной станции., — сообщил аспирант Высшей школы высоковольтной энергетики СПбПУ Ахмед Рефаат.Как пояснил профессор Высшей школы высоковольтной энергетики СПбПУ Николай Коровкин, в настоящее время применяются такие схемы суммирования мощностей панелей, в результате которых частичная замена устаревших модулей становится нерентабельной. Кроме того, он добавил, что фотоэлектрические модули одной марки, как правило, не являются идентичными из-за производственных дефектов материала., — утверждает он.По словам ученых, результаты моделирования показывают существенное увеличение максимальной выходной мощности. Исследователи продемонстрировали, что при использовании разработанной системы мощность, извлекаемая из неравномерно состаренной фотоэлектрической матрицы в солнечных панелях, существенно увеличивается.Так, по данным СПбПУ, процент экономии энергии до перегруппировки старых фотоэлектрических панелей составляет 16,82%, а после увеличивается до 21,86%. Процент максимальной выходной мощности, генерируемой после перестановки фотоэлектрических панелей, составляет 99,89% по сравнению только с 78,03% в обычных условиях.В дальнейшем ученые планируют проверить новый метод экспериментально на предприятиях по производству солнечных панелей в Египте.