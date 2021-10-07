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  2. Ученые предостерегают: в будущем миру может грозить вирус SARS-CoV-3

Ученые предостерегают: в будущем миру может грозить вирус SARS-CoV-3

Если коронавирус SARS-CoV-2 перейдет от человека к летучим мышам, может возникнуть новый вирус SARS-CoV-3. Об этом заявил руководитель программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура профессор Ван Линьфа, передает ТАСС.

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Эксперт сказал, что большинство ученых склоняется к версии обнаружения коронавируса, с которым мир имеет дело сейчас, у летучих мышей в Азии. Потом, по мнению специалистов, SARS-CoV-2 передался животному «Икс», а потом и человеку. «Однако для нас стало неожиданностью, что вирус легко может обратно передаваться от человека к животному, хотя не было информации об обратной передаче от домашних животных к хозяину», – отметил Ван Линьфа.

От имени ученых он добавил: «Мы больше всего опасаемся, если вирус перейдет от человека к летучим мышам, особенно обитающим в Америке, поскольку обычно они не являются естественной средой обитания для вируса»

Почему так подчеркивается роль именно летучих мышей? Ван Линьфа ответил: все дело в том, что у этих животных уникальная иммунная система, которая позволяет болезням (в том числе коронавирусу) не развиваться. «Однако вирус продолжает мутировать и может передаться другим животным, от которых вновь попадет к человеку, но уже в видоизменном виде. И тогда мы можем получить, например, SARS-CoV-3», – резюмировал профессор.

Фото: pixabay.com
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