Ученые Роспотребнадзора впервые сфотографировали под микроскопом британский штамм нового коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
ФБУН ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора первые в мире получили снимок вируса, который был выделен от пациента еще в декабре 2020 года.
Фотография получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового штамма, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных.
Напомним, в середине декабря в Великобритании нашли новую мутацию SARS-CoV-2. Позже стало известно, что он распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее исходника. Пока данные о повышенной летальности отсутствуют.
Фото: rospotrebnadzor.ru
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Ученые получили первое фото "британского" штамма коронавируса
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