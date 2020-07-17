Ученые подтвердили, что рабочая память устроена иерархически

Ученые нашли новые доказательства в пользу того, что зрительная рабочая память человека устроена иерархически. Об этом говорится в исследовании, предварительные результаты которого опубликованы в электронной научной библиотеке PsyArXiv.
Фото: ТАСС
"Наши опыты подтвердили тот факт, что даже когда мы пытаемся запомнить объекты по отдельности, рабочая память хранит еще и представление о группе в целом", – объяснил один из авторов исследования, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» РФ Игорь Уточкин, которого цитирует ТАСС.
В последние годы нейрофизиологи, психологи и биохимики активно изучают то, как именно хранятся отдельные воспоминания и как мозг их кодирует. Пока ученые не получили точного ответа на этот вопрос. Их наблюдения показывают, что мозг не только хранит воспоминания в виде определенного набора электрических импульсов, но и использует особые молекулы для того, чтобы их записывать и хранить.
Большие споры вызывает то, как устроена вся память в целом. К примеру, многие нейрофизиологи считают, что человек запоминает каждый объект и хранит его в своей рабочей памяти отдельно от всех других воспоминаний. С этим не соглашаются сторонники так называемой теории иерархического устройства памяти, которые предполагают, что представления об объектах хранятся одновременно на нескольких уровнях абстракции.
По их мнению, в памяти кодируется не только информация о каждом объекте в отдельности, но и данные о группе объектов в целом. Это позволяет использовать подобные сведения, чтобы восстановить каждое конкретное воспоминание, даже если точная информация о конкретном объекте не сохранилась.
Игорь Уточкин и его коллега Тимоти Брэди, доцент университета Калифорнии в Сан-Диего (США), придумали, как проверить эту гипотезу. Ученые предположили, что если рабочая память устроена иерархически, то она будет хранить в себе некий усредненный образ объектов, за которыми наблюдает человек.
Опираясь на это предположение, Брэди и Уточкин подготовили набор картинок, на которых были изображены несколько треугольников, повернутых в произвольную сторону. Добровольцы из числа студентов ВШЭ, которые смотрели на эти изображения, должны были впоследствии вспомнить, в какую сторону была повернута одна из фигур или же все треугольники.
Опыты подтвердили, что усредненный образ этих объектов действительно влиял на то, насколько хорошо добровольцы запоминали, под каким углом был повернут каждый конкретный треугольник. В частности, они хорошо делали это в тех случаях, когда все треугольники были похожи друг на друга и смотрели почти в одну сторону, тогда как при большом отклонении в их положении от средних значений ответ добровольцев оказывался значительно менее точным.
Как надеются Уточкин и Брэди, собранные ими сведения помогут нейрофизиологам понять, как подобная система иерархии работает внутри центров зрительной памяти мозга. Благодаря этому ученые смогут улучшить ее работу, а также понять, как возникают когнитивные нарушения, связанные со сбоями в работе этой области мозга.
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Ученые подтвердили, что рабочая память устроена иерархически
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