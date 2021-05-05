Исследователи из Китая вывели новую породу трансгенных крайне уязвимых для действия COVID-19 мышей. Это помогло ученым доказать, что мужчины чаще умирают из-за коронавируса, информирует ТАСС.
Выводы исследователей разместили в статье в электронной библиотеке bioRxiv.
– Наши опыты с этими мышами показали, что самки значительно меньше страдали от инфекции, чем самцы. При относительно мягком течении инфекции они теряли значительно меньше веса, чем представители сильного пола, тогда как летальная доза вируса для них была значительно выше, чем для самцов, – отметили ученые.
Еще в начале эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в Ухане врачи заметили, что новая инфекция чаще заражает и уносит жизни мужчин, чем женщин. Сперва биологи рассматривали взаимосвязь данных различий с молекулами рецептора ACE2, которых в клетках мужчин содержится гораздо больше и которые вирус использует для заражения организма чаще, чем аналогичные тельца в органах дыхания женщин. Затем мнения исследователей разделились, хотя большинство ученых все еще считает, что мужчины на самом деле больше подвержены данной болезни.
Однако группа исследователей из Китая под руководством Сюэ И-Пин, ведущего научного сотрудника Института молекулярной биологии Академии наук Тайваня в Тайбэе, нашла новые доказательства того, что половые различия в характере развития COVID-19 все же есть.
Фото: pixabay.com
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Ученые подтвердили, что мужчины чаще умирают от последствий коронавируса
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