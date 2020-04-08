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Ученые подсчитали количество левшей на планете

Европейские исследователи изучили предыдущие работы и узнали, сколько левшей живет в настоящее время на Земле. Об исследовании рассказал журнал Psychological Bulletin.

pixabay.com

Ученые провели анализ результатов нескольких исследований, в которых участвовали примерно 2,4 млн добровольцев старше 16 лет. Волонтеры были из разных стран и имели разный уровень образования. 

Выяснилось, что в мире насчитывается от 9,3% до 18,1% левшей, где первый показатель — это количество «чистых» левшей, а второй — с учетом амбидекстров.

Учитывая тот факт, что во многих странах, включая СССР, левшей пытались переучить, сейчас на Земле живет от 10,4% до 10,6% леворуких людей. То есть соотношение левшей и правшей равно приблизительно 1 к 10.
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