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Ученые перечислили способы снизить артериальное давление без лекарств

Снизить артериальное давление можно и без лекарственных препаратов. Сделать это можно, изменив свой образ жизни в разных аспектах. Каких именно, рассказали эксперты американской Mayo Clinic, пишет РИА Новости.


Первый пункт: грамотно питаться. Специалисты предупреждают, что избыточный вес влечет за собой нарушения сна и, как следствие, повышение артериального давления. Важно и соблюдать правильную диету. Правила простые: больше овощей и фруктов, меньше соли и продуктов с насыщенными жирами и холестеринами. Сбалансированная диета, по словам ученых, поможет снизить артериальное давление примерно на 5–6 мм. рт. ст. в случае гипертонии.

Также рекомендуется уделять спорту минимум полчаса в день. Хорошие варианты – езда на велосипеде или плавание. А два раза в неделю не помешают силовые тренировки.

Кроме того, ученые призывают избавиться от вредных привычек. А именно – отказаться от употребления табака и алкоголя, сократить употребление кофеина. 

В дополнение к этому эксперты советуют не допускать хронического стресса, заниматься йогой и дыхательными практиками.

Фото: pixabay.com
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