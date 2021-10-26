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  2. Ученые оценили пользу скраба для тела

Ученые оценили пользу скраба для тела

В эфире программы "Жить здорово" российские эксперты объяснили, действительно ли так важно скрабировать кожу, и оценили пользу средств, используемых с этой целью.


– Скраб с английского переводится как "скрести". Отсюда следуют его дальнейший состав и функция. Делают скраб на основе какого-то абразивного порошка, то есть из твердых частиц. Это могут быть соль, сахар, кокосовая стружка, перемолотые косточки или кофе. Суть действия всех этих механических частиц в том, чтобы отшелушить верхний слой эпидермиса, –сказал врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.

Он также отметил, что самый верхний слой, пятый, представляет собой омертвевшие клетки, которые не нужны человеку. У молодых людей они отшелушиваются без сторонней помощи, но с возрастом этот процесс ухудшается, поэтому требуются дополнительные средства, в том числе скрабы.

– В результате омертвевшие клетки накапливаются и превращаются в твердый слой, который выглядит некрасивым и грубым, – отметил врач.

– При отшелушивании верхнего слоя кожи, причем не чаще чем 1–3 раза в неделю, будет активироваться рост нового эпидермиса, – уточнил врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

– Научная правда в том, что скрабирование приносит пользу и улучшает кожу. Скраб, с моей точки зрения, – это единственное средство из домашней косметики, которое действительно помогает, – дополнила слова коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.

Она добавила, что скрабирование также можно делать любыми другими жесткими предметами: мочалкой или, например, щеткой.

Наряду с этим Андрей Продеус предупредил об опасности скраба при использовании его против акне.

– Никаким скрабом воспалительный процесс с секрецией кожного сала не вылечить. Можно только ухудшить ситуацию, – объяснил медик.

– Людям с  акне и розацеа не рекомендуется использовать скрабы, – сказал в дополнение слов коллеги Герман Гандельман.

Фото: pixabay.com
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