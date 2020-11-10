Ученые открыли главную причину развития рака

Все дело в химии. Чтобы клетка превратилась из обычной в злокачественную, в организме обязательно должно включиться усиление антиоксидантной защиты и синтеза нуклеотидов, пишет РИА Новости.
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Американские исследователи выяснили это так: они сверхэкспрессировали ген G6PD и посмотрели, как он работает, уточняет журнал Cell Metabolism. Ученые определили, что ген стимулирует выработку кофермента для поддержания окислительно-восстановительного баланса, а также большего количества предшественников нуклеотидов. А сейчас переведем научный язык на общедоступный: ген активирует условия, которые вызывают в организме окислительный стресс. Он в свою очередь заставляет нормальную клетку деформироваться, а для раковой создает благоприятную атмосферу существования.
Поэтому ученые считают, что антиоксиданты поддерживают рост опухоли, а не уменьшают его. Кстати, их опыт также объяснил, почему соединения, которые мешают биосинтезу нуклеотидов, считаются одними из наиболее успешных химиотерапевтических препаратов от рака.
Фото: pixabay.com
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