Ученые опровергли миф о вредности соленой воды для комаров

Биологи доказали, что набирающие популярность средства от комаров на основе морской или обычной поваренной соли не отпугивают и не убивают этих насекомых. Итоги экспериментов опубликовал Journal of Medical Entomology.
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"Болезни, которые переносят комары и москиты, представляют собой реальную угрозу для общества. Поэтому ничем не обоснованные заявления об эффективности подобных средств могут угрожать здоровью людей из областей, где эти насекомые особенно распространены", – рассказал один из авторов исследования, профессор Университета Южного Миссисипи (США) Дональд Йи.
Человечество начало широко применять химические инсектициды почти век назад. После первых успехов эффективность этих средств, в том числе ДДТ и хлорофосфорных пестицидов, начинала резко падать, так как выжившие вредители начали быстро к ним приспосабливаться.
В последние годы ученые пытаются найти новые способы борьбы с насекомыми, используя их генетически модифицированных особей или бактерии, а также изучая, как именно они стали неуязвимыми к действию инсектицидов.
Например, пять лет назад биологи из США выяснили, что тараканы начали избегать ловушек с ядом из-за того, что постепенно стали воспринимать сахар, которым обычно их приманивают, горьким на вкус. Аналогичным образом некоторые комары научились игнорировать запах вещества DEET – главного компонента большинства репеллентов – или даже полностью перестали его ощущать.
В результате на рынке стали появляться новые средства, которые, по заявлениям их производителей, значительно превосходят DEET и другие уже существующие репелленты. Большая их часть представляет собой концентрированный раствор морской или поваренной соли с различными добавками вроде ароматических масел, сахара или дрожжей.
Биологи из Австралии и США проверили эффективность этих средств. Они наблюдали, как часто комары умирали от воды, в которой было большое количество соли, сахара и других веществ, которые производители подобных репеллентов добавляют в свою продукцию.
Свои опыты ученые проводили на взрослых особях девяти видов комаров из родов Aedes и Culex, широко распространенных в разных регионах Австралии и США. Среди них были малярийные и тигровые комары, которые могут разносить опасные болезни, в том числе желтую лихорадку, Зика или денге.
Оказалось, что добавление сахара в воду не сокращало, а наоборот, продлевало жизнь комарам. А соль вообще никак на них не действовала – комары, которые пили чистую воду и рассол или же сахарный сироп и смесь сахара, соли и воды, жили одинаково долго.
"Подобные результаты нас удивили. Мы ожидали, что комары будут по-разному реагировать на разные типы диеты, однако добавление соли никак не повлияло на их смертность при употреблении как чистой, так и подслащенной воды. Если говорить максимально просто, комары не начинают умирать быстрее, если им приходится пить соленую воду", – пояснил профессор.
При этом, по его мнению, результаты экспериментов вполне закономерны и хорошо объяснимы, так как в крови человека и других позвоночных животных содержится почти столько же соли, сколько в новых средствах от комаров. Если бы соль угрожала жизни этих насекомых, то они давно перешли бы на другие жидкости, в которых ее нет.
Все это, как отмечают Йи и его коллеги, говорит о том, что людям, которые хотят защитить себя от комаров, нужно полагаться не на новые средства, а проверенные препараты на основе DEET и других репеллентов, а также прислушиваться к рекомендациям профильных медицинских и экологических органов, пишет ТАСС.
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Ученые опровергли миф о вредности соленой воды для комаров
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