Исследователи из Плимутского университета обнаружили негативные последствия, которые могут возникнуть из-за частого применения ополаскивателей для полости рта на основе хлоргексидина, пишет rg.ru.
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Ученые провели эксперимент, в котором волонтеры использовали жидкость в течение семи дней, а затем проходили анализ микробиома ротовой полости. Анализировался уровень pH, буферная емкость слюны (уровень нейтрализации кислоты и щелочи), степень концентрации молочной кислоты, глюкозы, нитратов и нитритов.
Оказалось, что использование ополаскивателя снизило число бактерий, отвечающих за нормальную микрофлору верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта (Bacteroidetes, TM7, Fusobacteria). На этом фоне выросло количество патогенных и условно-патогенных микроорганизмов (Firmicutes, Proteobacteria).
Такие изменения объясняются повышением кислотности, так как хлоргексидин снижает микробное разнообразие. Поддержание нейтрального уровня pH в ротовой полости — ключевая функция слюны. Слишком низкий pH может стать причиной не только повреждения зубов, но и слизистой оболочки всей полости рта.
Выяснилось также, что популярный антисептик нарушает способность бактерий превращать нитрат в нитрит — ключевую молекулу для уменьшения кровяного давления. У участников исследования было обнаружено повышение систолического артериального давления.
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Ученые: ополаскиватели для рта вызывают разрушение зубов
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