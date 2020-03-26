Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+10 oC
USD: 2.58
EUR: 2.79
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Ученые: ополаскиватели для рта вызывают разрушение зубов

Ученые: ополаскиватели для рта вызывают разрушение зубов

Исследователи из Плимутского университета обнаружили негативные последствия, которые могут возникнуть из-за частого применения ополаскивателей для полости рта на основе хлоргексидина, пишет rg.ru.

Фото: iStock

Ученые провели эксперимент, в котором волонтеры использовали жидкость в течение семи дней, а затем проходили анализ микробиома ротовой полости. Анализировался уровень pH, буферная емкость слюны (уровень нейтрализации кислоты и щелочи), степень концентрации молочной кислоты, глюкозы, нитратов и нитритов.

Оказалось, что использование ополаскивателя снизило число бактерий, отвечающих за нормальную микрофлору верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта (Bacteroidetes, TM7, Fusobacteria). На этом фоне выросло количество патогенных и условно-патогенных микроорганизмов (Firmicutes, Proteobacteria).

Такие изменения объясняются повышением кислотности, так как хлоргексидин снижает микробное разнообразие. Поддержание нейтрального уровня pH в ротовой полости — ключевая функция слюны. Слишком низкий pH может стать причиной не только повреждения зубов, но и слизистой оболочки всей полости рта.

Выяснилось также, что популярный антисептик нарушает способность бактерий превращать нитрат в нитрит — ключевую молекулу для уменьшения кровяного давления. У участников исследования было обнаружено повышение систолического артериального давления.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
«Копилка – это больше чем просто емкость для хранения денег». Необычная выставка проходит в эти дни в Национальном историческом музее
Подолом платья не протирать, без футляра не носить. Оптометрист – о том, как продлить срок службы очков
Депутаты внесли предложения в план по обеспечению стабильной работы экономики в связи с распространением коронавируса
«Мы могикане». Кто и зачем держит голубятни в центре Минска
С фотокамерами и квадрокоптером. Наш корреспондент посмотрела, как в Гомельском районе создают карту стихийных свалок
Умер народный артист России Юрий Кукес
"Хрустальная Павлинка”, мировые звезды и онлайн-показы: Всемирный день театра отметим с огоньком
В Европе из-за карантина оказался под угрозой сбор урожая
Парламентские планы будут корректироваться с учетом Послания Президента
В Беларуси созданы предпосылки для получения хорошего урожая
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Умные, просыпайтесь!
Подготовка проекта республиканского бюджета на 2021 год начнется в ближайшее время
Диетологи перечислили незаменимые продукты для женщин
Движение автомобилей закроют на неделю на улице Парниковой в Минске
Последнюю взятку Милованов — фигурант «дела банкиров» — взял, зная о задержании других высокопоставленных банкиров
Эпидемиолог сообщил об опасности всеобщего карантина
Погода на пятницу: без осадков и от -6 до +16
РСТИ: агроэкотуризм нужно структурировать
Израильские ученые объяснили ошибочность политики «всеобщего карантина»
Спрос на гречку вырос, но дефицита круп в Беларуси нет — Минсельхозпрод
До отдаленных деревень Витебского района скоро доедет баня на колесах
мнение
Всеволод ШИМОВ
Вирус остановил войну
Авторы
СКАНИРУЙТЕ