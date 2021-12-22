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Ученые: омикрон-штамм коронавируса быстро распространяется среди молодежи

Новый вариант коронавируса «омикрон» быстро распространяется среди молодых пациентов, особенно детей. К такому выводу эксперты пришли по итогам совместной миссии ученых РФ и ЮАР, пишет ТАСС.


«Отмечена высокая инфицированность SARS-CoV-2 у молодых пациентов, в особенности у детей на ранних стадиях (до 50% из всех обращающихся в лечебные учреждения по разным причинам инфицированы), клиническая картина гриппа, большое количество бессимптомного течения на фоне серопозитивности (имеющихся антител к поступившей в организм инфекции. – Прим. ТАСС) населения в ЮАР на уровне около 70%», –  указывается в сообщении.

«Омикрон» уже зафиксировали в более чем ста странах. Ранее ученые назвали этот штамм коронавируса более заразным, чем все предыдущие.

Фото: pixabay.com
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