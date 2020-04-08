Ученые: ограничение сна вызывает негативные реакции в других ситуациях

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В исследовании добровольцев тестировали утром после пяти ночей регулярного сна и после пяти ночей подряд с ограниченным по времени (пять часов в сутки) сном.отметилаПо ее словам, результаты особенно актуальны, потому что хроническое ограничение сна является распространенной и недооцененной проблемой здоровья среди населения в целом.