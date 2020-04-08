В ходе недавнего исследования издания Journal of Sleep Research было доказано, что ограничение сна вызывает негативные реакции в других ситуациях. Так, участники воспринимали приятные и нейтральные картинки более негативно, когда их сон ограничивали в течение нескольких ночей подряд, сообщает MedicalXpress.
gettyimages.com
В исследовании добровольцев тестировали утром после пяти ночей регулярного сна и после пяти ночей подряд с ограниченным по времени (пять часов в сутки) сном.
«Недостаточный сон может вызвать отрицательный эмоциональный уклон, из-за чего появляется тенденция оценивать эмоциональные стимулы как отрицательные», — отметила ведущий автор исследования Даниэла Темпеста, доктор философии из Университета Аквилы в Италии.
По ее словам, результаты особенно актуальны, потому что хроническое ограничение сна является распространенной и недооцененной проблемой здоровья среди населения в целом. «Учитывая распространенность нехватки сна в современном обществе, наши результаты имеют потенциальные последствия для повседневной жизни, а также в клинических условиях».
Опубликовано:
1055
Ученые: ограничение сна вызывает негативные реакции в других ситуациях
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...