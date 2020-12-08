Ученые объяснили, почему вредно есть сырое тесто

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В ходе исследования ученые выявили, что определенный ингредиент может спровоцировать опасную кишечную инфекцию. И этот ингредиент – мука. В сыром виде она может стать причиной развития кишечной палочки. Могут наблюдаться такие симптомы, как тошнота и рвота, головная боль, диарея.После того как зерна пшеницы собирают с поля, их обычно не обрабатывают против бактерий. Таким образом, к ним могут присоединиться остатки фекалий птиц или других животных. Чтобы убрать все микробы, муку необходимо прокипятить либо запечь.