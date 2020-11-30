Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию COVID-19

Все исследования, существующие доныне, доказывают, что бессимптомные носители могут распространять инфекцию даже в том случае, если нет высокой температуры или сухого кашля. Но то, что выяснили турецкие ученые, стало совершенно неожиданным.Авторы исследования изучили уровень вирусной нагрузки у шести типов пациентов, которые были разного возраста и имели различные уровни тяжести заболевания. Таким образом, они собирались найти взаимосвязь между течением заболевания и вирусной нагрузкой при коронавирусе.Ученые взяли пробы из носоглотки, горла, полости рта и прямой кишки, а также собрали анализы слюны, крови и мочи у 60 больных с подтвержденным COVID-19. У четверти из участвующих в эксперименте не было симптомов. Всего ученые изучили 360 образцов.Выяснилось, что у всех бессимптомных носителей инфекции вирусная нагрузка была заметно выше, чем у тех, у кого наблюдались симптомы. Кроме того, с увеличением тяжести заболевания и возраста пациента данный показатель был ниже., — пишут авторы статьи. –Исследователи обратили внимание на то, что низкая вирусная нагрузка SARS-CoV-2 взаимосвязана с факторами, определяющими плохой прогноз течения инфекции. Здесь можно назвать двустороннее "матовое стекло" при КТ грудной клетки, низкое количество лимфоцитов и пожилой возраст.