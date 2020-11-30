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Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию COVID-19

Турецкие ученые установили, что число вирусов SARS-CoV-2 в организме бессимптомных носителей выше, чем у пациентов с симптомами. Исследователи считают, что данный факт коренным образом отличает новую инфекцию от прочих патогенов. По этой причине многие страны, сдерживающие распространение коронавируса, не могут его остановить, пишет РИА Новости со ссылкой на статью, размещенную в журнале Infection.


Все исследования, существующие доныне, доказывают, что бессимптомные носители могут распространять инфекцию даже в том случае, если нет высокой температуры или сухого кашля. Но то, что выяснили турецкие ученые, стало совершенно неожиданным.

Авторы исследования изучили уровень вирусной нагрузки у шести типов пациентов, которые были разного возраста и имели различные уровни тяжести заболевания. Таким образом, они собирались найти взаимосвязь между течением заболевания и вирусной нагрузкой при коронавирусе.

Ученые взяли пробы из носоглотки, горла, полости рта и прямой кишки, а также собрали анализы слюны, крови и мочи у 60 больных с подтвержденным COVID-19. У четверти из участвующих в эксперименте не было симптомов. Всего ученые изучили 360 образцов.

Выяснилось, что у всех бессимптомных носителей инфекции вирусная нагрузка была заметно выше, чем у тех, у кого наблюдались симптомы. Кроме того, с увеличением тяжести заболевания и возраста пациента данный показатель был ниже.

– COVID-19 – сложная головоломка, состоящая из множества пазлов. Срочно необходимы вирусологические и иммунологические исследования, чтобы собрать все воедино и увидеть общую картину, — пишут авторы статьи. – Наше исследование, в отличие от других, демонстрирует, что бессимптомные пациенты имеют более высокую вирусную нагрузку SARS-CoV-2, чем пациенты с симптомами, и с увеличением тяжести заболевания наблюдается значительное снижение вирусной нагрузки.

Исследователи обратили внимание на то, что низкая вирусная нагрузка SARS-CoV-2 взаимосвязана с факторами, определяющими плохой прогноз течения инфекции. Здесь можно назвать двустороннее "матовое стекло" при КТ грудной клетки, низкое количество лимфоцитов и пожилой возраст.
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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