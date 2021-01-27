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Ученые объяснили одну из главных загадок коронавируса

Ученые Йельского университета выяснили, почему мужчины умирают от COVID-19 в 1,7 раза чаще, чем женщины, пишет РИА Новости.


Эксперты считают, что половые гормоны очень важны в вопросе предрасположенности к осложнениям при коронавирусе. У женщин эстроген может блокировать рецептор ACE2, который  SARS-CoV-2 использует как вход для попадания в организм. А мужской гормон андроген, наоборот, упрощает инфицирование.

Еще одним важным фактором является наличие у женщин двух Х-хромосом. В них есть ключевые гены, которые регулируют иммунный ответ. Обе хромосомы могут одновременно активировать врожденную иммунную систему и выявлять патогены на ранних стадиях инфекции.

При этом у мужчин в возрасте от 60 лет теряется способность формировать первоначальный иммунный ответ на коронавирус. Вместо этого у них часто возникает компенсаторная чрезмерная реакция организма, ведущая к обширному воспалению и цитокиновому шторму, который становится причиной осложнений COVID-19 и даже увеличивает риск смерти. 

Фото: pixabay.com
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