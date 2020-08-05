Ученые обнаружили в Антарктике 11 ранее неизвестных колоний императорских пингвинов

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, – заявил Питер Фретуэлл, исследователь из Британского антарктического общества (BAS), чьи слова приводит пресс-служба BAS.Арктика и Антарктика, наряду с горными ледниками, остаются одними из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления. За последние годы среднегодовые температуры на их территории уже выросли на шесть-семь градусов. Дальнейшее таяние их льдов, как показывают расчеты климатологов, приведет к серьезным изменениям в круговороте течений и к необратимым изменениям в климате всей планеты.Эти процессы, как недавно выяснили российские и зарубежные ученые, приведут к массе опасных перестроек в работе экосистем Заполярья. В частности, экологи обнаружили, что глобальное потепление заставляет арктических хищников в два раза чаще красть яйца птиц и разорять их колонии, а летние проливные дожди в некоторых регионах Антарктики привели к массовой гибели птенцов многих видов пингвинов.По этой причине экологи сейчас предполагают, что численность большинства этих птиц, в том числе и императорских пингвинов (Aptenodytes forsteri), может резко снизиться в ближайшие несколько десятилетий, а самые уязвимые виды пернатых потенциально исчезнут к середине или концу столетия.Подобные опасения заставили специалистов Британского антарктического общества приступить к детальному изучению популяции императорских пингвинов и постоянным наблюдениям за состоянием этих птиц еще 10 лет назад. Для этого ученые начали изучать фотографии побережья антарктических островов и материковой Антарктиды, наблюдая за колониями этих птиц и подсчитывая примерное число семейных пар пингвинов.Недавно Фретуэлл и его коллеги получили доступ к снимкам, которые делает пара европейских зондов миссии Sentinel-2. Они оснащены камерами, способными получать фотографии поверхности Земли с разрешением в несколько десятков метров. Их анализ помог географам и биологам открыть сразу 11 колоний на прибрежных ледниках у берегов Антарктиды и на разных островах Антарктики, появившихся недавно или незамеченных в ходе прошлых "переписей" императорских пингвинов.Некоторые из этих колоний, к большому удивлению исследователей, были расположены в 180 км от берега океана. Как предполагают ученые, они возникли в результате того, что айсберг, на котором жили птицы, был прибит к берегу Антарктиды и застрял там. В результате этого он был вморожен в зимние отложения льда, из-за чего пингвины оказались на большом расстоянии от воды. Почему пингвины не покинули их, ученым еще предстоит выяснить.