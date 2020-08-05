Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.88
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Ученые обнаружили в Антарктике 11 ранее неизвестных колоний императорских пингвинов

Ученые обнаружили в Антарктике 11 ранее неизвестных колоний императорских пингвинов

Британские исследователи обнаружили в приполярных регионах Антарктиды сразу 11 колоний императорских пингвинов, о существовании которых ученые раньше не подозревали. В результате их общее число увеличилось на 20% и достигло 60, пишет ТАСС.

Фото: pixabay.com

"Это потрясающее открытие. Новые снимки побережья Антарктики помогли нам найти эти неизвестные колонии птиц. Несмотря на то, что это отличная новость, надо понимать, что размеры всех этих колоний относительно небольшие. Их открытие увеличило размеры популяции всего на 5–10%, до уровня примерно в 500 тыс. пингвинов", – заявил Питер Фретуэлл, исследователь из Британского антарктического общества (BAS), чьи слова приводит пресс-служба BAS.

Арктика и Антарктика, наряду с горными ледниками, остаются одними из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления. За последние годы среднегодовые температуры на их территории уже выросли на шесть-семь градусов. Дальнейшее таяние их льдов, как показывают расчеты климатологов, приведет к серьезным изменениям в круговороте течений и к необратимым изменениям в климате всей планеты.

Эти процессы, как недавно выяснили российские и зарубежные ученые, приведут к массе опасных перестроек в работе экосистем Заполярья. В частности, экологи обнаружили, что глобальное потепление заставляет арктических хищников в два раза чаще красть яйца птиц и разорять их колонии, а летние проливные дожди в некоторых регионах Антарктики привели к массовой гибели птенцов многих видов пингвинов.

По этой причине экологи сейчас предполагают, что численность большинства этих птиц, в том числе и императорских пингвинов (Aptenodytes forsteri), может резко снизиться в ближайшие несколько десятилетий, а самые уязвимые виды пернатых потенциально исчезнут к середине или концу столетия.

Подобные опасения заставили специалистов Британского антарктического общества приступить к детальному изучению популяции императорских пингвинов и постоянным наблюдениям за состоянием этих птиц еще 10 лет назад. Для этого ученые начали изучать фотографии побережья антарктических островов и материковой Антарктиды, наблюдая за колониями этих птиц и подсчитывая примерное число семейных пар пингвинов.

Недавно Фретуэлл и его коллеги получили доступ к снимкам, которые делает пара европейских зондов миссии Sentinel-2. Они оснащены камерами, способными получать фотографии поверхности Земли с разрешением в несколько десятков метров. Их анализ помог географам и биологам открыть сразу 11 колоний на прибрежных ледниках у берегов Антарктиды и на разных островах Антарктики, появившихся недавно или незамеченных в ходе прошлых "переписей" императорских пингвинов.

Некоторые из этих колоний, к большому удивлению исследователей, были расположены в 180 км от берега океана. Как предполагают ученые, они возникли в результате того, что айсберг, на котором жили птицы, был прибит к берегу Антарктиды и застрял там. В результате этого он был вморожен в зимние отложения льда, из-за чего пингвины оказались на большом расстоянии от воды. Почему пингвины не покинули их, ученым еще предстоит выяснить.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Ученые обнаружили в Антарктике 11 ранее неизвестных колоний императорских пингвинов
За космическим мусором на орбите Земли научились следить не только в темноте
Xiaomi представила доступный электровелосипед с запасом хода 40 км
В порту Бейрута после взрыва затонул 121-метровый лайнер
В ОАО "Агро-сад Рассвет" Брестского района первыми на Брестчине отпраздновали "Дажынкі"
Фотофакт: бизнес-центр «Футурис» в Минске окрасился в цвета флага Ливана
Донецкий «Шахтер» вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Мероприятия на пять тысяч человек разрешат во Франции со следующей недели
В Могилевской области обновили перечень пляжей, где действуют ограничение на купание
Фотофакт. Строительство телецентра в Ухане
мнение
Игорь ГОНЧАРУК
В расчете на дурака?
Знакомая Заворотнюк рассказала о непоправимых изменениях в ее внешности
Российский политолог прокомментировал задержание боевиков ЧВК «Вагнера»
Disney потеряла $4,7 млрд после вспышки COVID-19
Александр Червяков — о становлении национальной экономики, новых перспективных отраслях, привлечении долгосрочных инвестиций и дальнейшей цифровизации страны
Игорь Петришенко оценил работу протезно-ортопедического восстановительного центра
В июле зафиксировали абсолютный минимум количества льда в Арктике
Саснович пробилась в четвертьфинал турнира в Палермо
Завершились предварительные испытания опытного образца боевой машины ЗРК «Оса»
В церковно-археологический музей Минской духовной семинарии переданы новые экспонаты
40 абитуриентов в БГАТУ воспользовались правом сдать письменные экзамены вместо ЦТ по физике, математике и иностранному языку
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ах, обмануть меня нетрудно
Министр Ирина Костевич отметила вклад представителей соцзащиты столицы в борьбу с СOVID-19
Голосую за порядок и счастливое будущее наших детей - председатель ассоциации многодетных родителей
В ряде санаторрно-курортных организаций Беларуси разработаны программы реабилитации после COVID-19
Данилович: проголосовал за суверенную и независимую Беларусь
Беларусь готовит первое кредитное соглашение с Фондом ОПЕК
В Борисове ограничат движение из-за следственного эксперимента
В Брестском областном онкодиспансере установили новый томограф
Границы пали? Куда белорусы могут поехать отдыхать в августе
Число погибших при взрыве в Бейруте достигло 113
Андрей Зубков, генеральный директор торговой сети «Евроопт»: инвесторы высоко оценивают стабильность в Беларуси
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Компромисс
Помощник Президента Анатолий Линевич выслушал граждан в Ушачском районе
Старшее поколение в Гродно приходит голосовать досрочно, чтобы избежать озлобленности и беспорядка
Лукашенко: справедливость – это основа того, что я пытаюсь делать
С новосельем! Бойцы спецназа въехали в новое общежитие, которое показывали Президенту
Министр финансов: обеспечивается своевременное и полное финансирование расходных обязательств бюджета
В автомобиле Ефремова после аварии нашли гашиш и гашишное масло
Президент дал интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону
Беларусь планирует заключить кредитный договор с Фондом ОПЕК
В Беларуси продолжается досрочное голосование
Обращение членов Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов к гражданам Беларуси
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Горбатого могила исправит
Посадка самолета на автодорогу и отражение нападения диверсантов: репортаж с учения ВВС и войск ПВО
В Могилеве за сбыт гашиша задержали 22-летнего парня
Республиканский театр белорусской драматургии открывает «Файны сезон» 18 августа
Авторы
СКАНИРУЙТЕ