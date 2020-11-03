Ученые обнаружили новый способ сохранить память

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По итогам нового исследования был выявлен простой способ справиться с ухудшением памяти в пожилом возрасте. Американские психологи из Северо-Западного университета проанализировали данные опроса, в котором участвовало около тысячи людей среднего и пожилого возраста. Добровольцы проходили тесты производительности памяти и отвечали на различные вопросы об их эмоциональном состоянии и настроении.Так, те люди, которые часто испытывали положительные эмоции и радовались жизни, с возрастом намного реже страдали ухудшением памяти. Сейчас психологи определяют механизм этой связи.