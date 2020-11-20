Использование смартфонов может быть опасным для некоторых людей. Наличие у ряда граждан определенных генетических вариаций может стать причиной злокачественного новообразования щитовидной железы. Об этом сообщили исследователи из Йельской школы общественного здравоохранения, пишет «Медицина и наука».
Эксперты изучили 176 видов генов, в результате чего выявили 10 вариаций SNP (однонуклеотидные полиморфизмы). Воздействие гаджетов на эти вариации иногда является причиной развития рака щитовидной железы. Наличие же SNP сразу в четырех генах увеличивает риск рака в два раза по сравнению с людьми, не обладающих полиморфизмов в генах.
– Благодаря нашему исследованию удалось подтвердить взаимосвязь между использованием сотовых телефонов и последующего развития рака щитовидной железы у некоторых людей. Мы планируем провести дополнительные исследования для получения более точного понимания взаимодействия между излучением сотового телефона и SNP в определенных генах, – рассказал доктор медицинских наук, профессор Явэй Чжан.
Ученые сделали подобные выводы в ходе анализа данных пациентов с раком щитовидной железы за 2010–2011 годы – период, когда люди не так часто пользовались мобильными устройствами. Исследователи подчеркнули, что смартфоны, появившиеся в числе первых, оказывают больше негативного влияния на здоровье, чем те, которые выпускаются в настоящее время.
Фото: pixabay.com
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Ученые обнаружили категорию людей, у которых может развиться рак из-за мобильных телефонов
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