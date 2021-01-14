Исследователи из университета Огайо в США открыли две новые мутации коронавируса. Одна схожа с обнаруженной в Великобритании, а вторая делает инфекцию более заразной, пишет РИА Новости.
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Ученые предполагают, что первый, схожий с «британским», штамм возник в США. Другой же, по их утверждениям, обладает тремя генетическими мутациями, которые ранее не наблюдались вместе с SARS-Cov-2. Исследователи сделали вывод, что данные мутации могут влиять на увеличение заразности вируса.
Напомним, в середине декабря 2020-го появилась информация о появлении в Великобритании новой мутации коронавируса. По предварительным оценкам, «британский» штамм может быть на 70% заразнее обычного.
Фото:pixabay.com
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Ученые обнаружили два новых штамма COVID-19
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