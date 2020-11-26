Употребление пищи, прошедшей термическую обработку на биомассе, может привести к повреждению органов дыхательной системы. К такому выводу пришли сотрудники Университета Айовы и Института науки и техники Перияра Маниаммая, пишет научный портал EurekAlert.
Исследователи посоветовали отказаться от еды, приготовление которой происходило на древесине. Употребление подобной пищи пагубно сказывается на состоянии легких. Подобные выводы специалисты сделали в ходе исследования, в котором приняли участие 23 добровольца.
Испытуемым было предложено употреблять одну и ту же пищу. Однако готовить ее следовало разными способами: одни участники эксперимента использовали для этого кухонную плиту, а другие – костер. В итоге выяснилось, что любители «лесной» пищи чаще находятся под воздействием опасных веществ.
Об этом свидетельствуют и результаты компьютерной томографии. Ученые установили, что у многих участников первой группы оказались повреждены легкие. При этом добровольцы не наблюдали проблем с дыханием. Однако это не является гарантией того, что в будущем они не столкнутся с серьезным недугом.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1141
Ученые обнаружили, что приготовленная на дровах пища опасна для здоровья
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter