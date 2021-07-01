Исследование канадских ученых показало, что кошки, которые спали на постельном белье инфицированного COVID-19 хозяина, чаще болели коронавирусом, пишет РИА Новости.
Соавтор исследования профессор ветеринарной патологии Гуэлфского университета Дороти Бьенцле отметила, что заболевший коронавирусом человек с большой вероятностью может передать инфекцию своему домашнему любимцу. При этом, по словам Бьенцле, «кошки, особенно те, которые спят на кровати своего хозяина, подвергаются особому риску». «Если у вас COVID-19, я бы посоветовала вам держать животное подальше от спальни и стараться снизить контакты до минимума», – подчеркнула эксперт.
В рамках исследования специалисты протестировали больше 200 кошек и собак на коронавирус. У 67% кошек и 43% собак, которые жили с людьми, были выявлены антитела к COVID-19 – значит, они переболели коронавирусом. Цифра для животных из приюта оказалась в разы ниже – 9 и 3 процента соответственно.
Исследователи выяснили, что количество времени, проведенное с питомцами, не влияло на вероятность заражения животного. Но при этом кошки, которые спали на постельном белье зараженного хозяина, чаще болели коронавирусом.
Фото: pixabay.com
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Ученые обнаружили, что кошки могут заболеть коронавирусом, контактируя с постелью зараженного хозяина
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