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Ученые обнаружили биомаркеры, которые указывают на микроинсульт

Американские исследователи выявили около 50 биомаркеров неврологический повреждений, которые присутствуют в крови пациентов с инсультом. Об этом пишет РИА Новости.

Фото носит иллюстративный характер

Помочь идентифицировать белки-биомаркеры нарушений работы нервной системы ученым помог специальный алгоритм оценки паттернов экспрессии для изучения генов в тысячах образцов тканей различных органов.

– Мы начали понимать, что белки, которые мы изучаем в качестве кандидатов в биомаркеры, были идентифицированы примерно 20–40 лет назад, – рассказал руководитель исследования Грант О’Коннелл. – Многие из них не так специфичны для мозга, как думали раньше. Сейчас мы уже знаем, что они экспрессируются и в других органах, не только в мозге.

Ученые надеются, что их открытие поможет создать клинические тесты для выявления микроинсультов.

Фото: pixabay.com
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