Ученые не нашли доказательств проникновения коронавируса в геном человека

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– сделали вывод ученые.Отмечается, что в рамках исследования ученые заразили COVID-19 культуру раковых клеток с целью проследить появятся ли молекулы ДНК, которые содержат копию генома коронавируса или новые вставки, в геноме зараженных клеток.Кроме того, ученые предприняли ряд действий, чтобы снизить риск ошибок или случайных совпадений, которые могли исказить конечный результат.