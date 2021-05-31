Австралийские ученые совместно с коллегами из Испании и Британии тщательно изучили структуру ДНК инфицированной вирусом SARS-CoV-2 клетки. Результаты исследования опубликованы на ресурсе bioRxiv.
Фото: pixabay.com
– В ходе экспериментов мы не нашли доказательств, что SARS-CoV-2 способен интегрироваться в геном зараженной клетки, что говорит о том, что такое явление либо невозможно, либо происходит в единичных случаях, – сделали вывод ученые.
Отмечается, что в рамках исследования ученые заразили COVID-19 культуру раковых клеток с целью проследить появятся ли молекулы ДНК, которые содержат копию генома коронавируса или новые вставки, в геноме зараженных клеток.
Кроме того, ученые предприняли ряд действий, чтобы снизить риск ошибок или случайных совпадений, которые могли исказить конечный результат.
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Ученые не нашли доказательств проникновения коронавируса в геном человека
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