Все индивидуально – в ожидании возвращения способности определять запахи перенесшие COVID-19 пациенты могут провести месяцы. Более точные цифры на основе опубликованного в Journal of Internal Medicine исследования приводит агентство РИА Новости.
Проанализировав данные 2,5 тысячи пациентов с коронавирусом, исследователи установили: снижение чувствительности к запахам или полная потеря обоняния присутствовали в 85,9% случаев при легкой форме COVID-19, в 4,5% – при умеренной форме и в 6,9% – в тяжелых и критических случаях.
Что касается восстановления способности различать запахи, сроки разошлись. Средняя продолжительность обонятельной дисфункции составила 21,6 дня, но равняться на эту цифру могут не все. К примеру, четверть пациентов сообщили, что их обоняние не восстановилось полностью даже спустя два месяца.
При этом ученые отмечают, что срок может быть и дольше. Ведущий автор исследования Джером Лечиен уточнил: «95% пациентов восстанавливают обоняние в течение шести месяцев после заражения».
Фото: pixabay.com
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Ученые назвали срок восстановления обоняния у переболевших коронавирусом
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