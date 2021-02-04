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Ученые назвали самый распространенный вид рака

Обзор онкологических заболеваний, охватывающий 185 стран, показал, что среди 36 cамых распространенных видов рака по заболеваемости лидирует рак женской груди. Об этом пишет РИА Новости.


В прошлом году таким посчитали рак легких. 

В отчете "Глобальная статистика рака 2020", подготовленном Американским онкологическим обществом (ACS) и Международным агентством по изучению рака (IARC), приводятся показатели заболеваемость и смертность от рака на глобальном уровне в зависимости от пола, географии и уровня социально-экономического развития. Также обсуждаются связанные факторы риска и перспективы профилактики для каждого из десяти основных видов рака, составляющих более 60% недавно диагностированных случаев и ставших причиной более 70% летальных исходов от рака. 

Из данных отчета следует, что каждый пятый житель планеты при жизни заболевает раком, а каждый восьмой мужчина и каждая одиннадцатая женщина умирают от этого заболевания. В 2020-м зафиксированы 19,3 миллиона новых случаев рака и почти 10 миллионов случаев смерти от рака.

Самыми диагностируемыми видами стали: рак женской груди с 2,3 миллионами новых случаев – 11,7% от общего числа; рак легких – 11,4%; толстой кишки – 10%; простаты – 7,3%, и желудка – 5,6%.

Специалисты обеспокоены тем, что заболеваемость раком молочной железы растет в странах, где ранее уровень пациентов был очень низким. 

– Изменения в образе жизни и климате увеличили факторы риска рака груди. Сюда же относятся избыточная масса тела, малая физическая активность либо ее отсутствие, употребление алкоголя, поздние роды. Распространение этих факторов, связанных с социальными и экономическими переходами, приводит к сокращению межгосударственного разрыва в заболеваемости раком груди, – отмечают авторы статьи.

Смертность от рака груди среди женщин в странах с переходной экономикой оказалась даже выше, чем среди женщин в странах с рыночной экономикой – 15 и 12,8 на 100 тысяч соответственно, несмотря на значительно более низкие показатели заболеваемости – 29,7 и 55,9 на 100 тысяч соответственно.

– Поскольку плохие результаты в этих странах в значительной степени объясняются поздним обращением пациенток за медицинской помощью, необходимо содействовать раннему выявлению случаев с последующим своевременным и надлежащим лечением, – приводятся в пресс-релизе ACS слова первого автора исследования доктора Хёны Сун (Hyuna Sung).

Главной причиной смерти от онкологических заболеваний в 2020 году оставался рак легких с 1,8 миллионами случаев – 18 % от общего числа смертей от рака. За ним следуют: колоректальный рак – 9,4% ; рак печени – 8,3%; желудка – 7,7; и женской груди – 6,9%.

Смертность от рака легких сейчас в 3–4 раза выше в странах с рыночной экономикой, по сравнению со странами с переходной экономикой. Эксперты считают, это соотношение в ближайшее время может кардинально поменяться, учитывая, что на сегодня около 80% курильщиков проживают в странах с низким и средним уровнем доходов.
Авторы отчета прогнозируют, что в 2040 году в мире появится около 28,4 миллиона новых случаев рака, что на 47% больше, чем в 2020 году. 

Фото: pixabay.com
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