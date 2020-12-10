Ученые назвали самый полезный способ готовки говядины

Оказывается, наш организм лучше усваивает говяжий белок, если мясо готовили в вакууме, а не варили или обжаривали, пишет РИА Новости.
Такой вывод китайские ученые сделали по итогам исследования усвояемости белка в зависимости от типа приготовления мяса. Они выявили, что при приготовлении герметизированного в вакууме мяса продукт получался менее окисленным, чем при жарке и варке. Также наблюдалось меньшее количество изменений в структуре белка мяса из вакууматора. Но самое главное – такое мясо высвободило больше пептидов. Это и говорит о его повышенной усвояемости.
Специалисты намерены продолжать изучение влияния пептидов мяса, которое готовили разными способами, на здоровье людей.
Фото: pixabay.com
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