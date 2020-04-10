Ученые назвали простые привычки, которые избавят от болезней после 40 лет

gettyimages.com
Специалисты проанализировали сведения 12 европейских исследований с участием около 116 тысяч человек. В работах изучались четыре основных фактора, влияющих на качество жизни: индекс массы тела, курение, употребление алкоголя и физическая активность.
За период с 1991 год по июнь 2006 года у более 17 тысяч человек из 116 тысяч появились хронические заболевания.
Было установлено, что люди, которые с 40 лет до 70 лет смогли избежать развития хронических заболеваний (включая диабет второго типа, ишемическую болезнь сердца, инсульт, рак, астму и хроническую обструктивную болезнь легких), имели индекс массы тела ниже 25, не курили, редко пили спиртное и постоянно включали физическую активность в свой график.
«Результаты показывают, что физическая активность, поддержание нормального веса, отказ от курения и употребление умеренного количества алкоголя снижают риск развития хронических неинфекционных недугов, особенно сердечно-сосудистых заболеваний, и уменьшают риск общей смертности», — пояснили ученые.
Читайте также:
Ученые открыли новый способ лечения акне
Ученые: осознанная медитация помогает пациентам с синдромом раздраженного кишечника
Ученые: продукты, богатые витамином D, улучшают работу сердца
Ученые: ограничение сна вызывает негативные реакции в других ситуациях