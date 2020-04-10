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Ученые назвали простые привычки, которые избавят от болезней после 40 лет

Ученые из Хельсинского университета в рамках масштабного исследования еще раз доказали, что развитие хронических заболеваний у людей старше 40 лет обусловлено образом жизни, пишет JAMA Internal Medicine.

gettyimages.com

Специалисты проанализировали сведения 12 европейских исследований с участием около 116 тысяч человек. В работах изучались четыре основных фактора, влияющих на качество жизни: индекс массы тела, курение, употребление алкоголя и физическая активность.

За период с 1991 год по июнь 2006 года у более 17 тысяч человек из 116 тысяч появились хронические заболевания. 

Было установлено, что люди, которые с 40 лет до 70 лет смогли избежать развития хронических заболеваний (включая диабет второго типа, ишемическую болезнь сердца, инсульт, рак, астму и хроническую обструктивную болезнь легких), имели индекс массы тела ниже 25, не курили, редко пили спиртное и постоянно включали физическую активность в свой график.

«Результаты показывают, что физическая активность, поддержание нормального веса, отказ от курения и употребление умеренного количества алкоголя снижают риск развития хронических неинфекционных недугов, особенно сердечно-сосудистых заболеваний, и уменьшают риск общей смертности», — пояснили ученые.

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