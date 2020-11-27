Ученые назвали простой способ предотвратить болезни сердца

Потребление соли в небольшом количестве является лучшим методом профилактики высокого кровяного давления и сердечно-сосудистых заболеваний среди жителей развивающихся стран. Об этом рассказали сотрудники Университета Гриффита в Австралии и Оксфордского университета в Великобритании, пишет Lenta.ru со ссылкой на статью, размещенную в журнале British Medical Journal Open.
Автор научной работы утверждает, что страны со средним и низким доходом имеют огромные экономические потери от эпидемического масштаба неинфекционных заболеваний. Отмечается, что наибольшая нагрузка приходится на нарушения работы сердца и сосудов. Ученые привели в пример Камерун, где изучили влияние на общественное здоровье таких стратегий, как кампания в СМИ, школьные образовательные программы и переход к заменителям соли с низким содержанием натрия. Все они направлены на уменьшение потребления соли.
Примерно один из трех взрослых камерунцев имеет высокое кровяное давление, причиной которого является потребление соли в больших количествах. Удалось установить, что все три кампании способны помочь избежать от 10 до 80 тысяч смертей, причиной которых могут стать нарушение работы сердца и инсульты.
Для стран с высоким уровнем дохода уменьшение потребления соли должно производиться через модернизацию пищевой промышленности, согласно которой необходимо добавлять излишки соли в обработанные продукты.
Фото: pixabay.com
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