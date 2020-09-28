Это йогурт, орехи и фрукты, пишет Lenta.ru.
Как эти продукты связаны с долголетием? Британские ученые уверяют, что употребление в пищу орехов, фруктов и йогурта помогает скорректировать питание. А сбалансированный рацион избавляет человека от многих серьезных проблем со здоровьем, что и продлевает жизнь.
Кстати, кроме уже перечисленных продуктов, в список рекомендуемых к добавлению в свое меню ученые также записывают цельнозерновые крупы, рыбу и морепродукты.
Диету советуют совмещать с регулярными физическими нагрузками.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
2014
Ученые назвали продукты, которые могут продлить жизнь
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