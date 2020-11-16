Ученые выяснили, что частое потребление куриных яиц значительно повышает риск развития диабета второго типа. Данное исследование размещено в журнале British Journal of Nutrition, пишет РИА Новости.
Специалисты Китайского медицинского университета вместе с коллегами из Университета Южной Австралии и Катарского университета провели исследование, затронувшее 8545 человек. Ученые изучили данные этих людей, собранные с 1991 по 2009 год, и установили взаимосвязь потребления куриных яиц и развития диабета.
Удалось установить, что содержание в ежедневном рационе более 38 граммов яиц увеличивает риск диабета примерно на 25 процентов. У тех, кто потреблял более 50 граммов продукта (эквивалент одного яйца) в день, риск заболевания возрастал на 60 процентов. Среди женщин, по наблюдениям исследователей, данный показатель был выше, чем среди мужчин.
Полученные выводы доказывают, что риск диабета возрастает прямо пропорционально росту потребления яиц, однако в дальнейшем необходимо выявить точный механизм воздействия продукта на организм.
Фото: pixabay.com
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Ученые назвали продукт, повышающий риск диабета на 60 процентов
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