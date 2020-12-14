Ученые назвали особенность иммунитета, которая приводит к тяжелому течению COVID-19

Ученые установили, что в крови некоторых пациентов присутствовало значительное число "неправильных" антител (аутоантител), которые должны были поражать органы, ткани и саму иммунную систему, а не вести борьбу с вирусом. При этом они не только вызывали осложнения при COVID-19, но и были причиной долгого течения инфекции.Исследователи изучили иммунные реакции у больных и неинфицированных людей. В результате специалисты нашли у зараженных большое число антител с отклонениями от нормы. Они блокировали противовирусную защиту, уничтожали полезные иммунные клетки и атаковали организм по нескольким направлениям: от мозга, кровеносных сосудов и печени до соединительной ткани и желудочно-кишечного тракта.В ходе дальнейших экспериментов удалось установить, что чем больше у пациентов "аутоантител" было в крови, тем хуже они переносили заболевание. У пациентов с коронавирусом выявили даже больше подобных антител, чем у людей с аутоиммунным заболеванием – волчанкой.Обычные антитела блокируют вирусы, цепляясь за белки на их поверхности, но аутоантитела имеют неправильную форму, поэтому ошибочно связываются с белками, которые находятся на клетках человека, отмечают ученые.Эксперты также добавили, что, в то время как определенное количество аутоантител присутствовало у некоторых пациентов до заражения коронавирусом, другие появлялись по мере прогрессирования инфекции.Более 5% заболевших имели аутоантитела, которые ослабляли важный элемент иммунной защиты, управляемый белками под названием интерферон.Специалисты давно узнали, что такие заболевания, как ревматоидный артрит, волчанка и рассеянный склероз, вызваны нарушением работы иммунной системы и ее атакой на организм. Однако способность вирусных инфекций вызывать аутоиммунные реакции изучена не в полной мере.