Ученые открыли новый способ лечения акне

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В ходе исследования были изучены результаты всех опубликованных работ по использованию пробиотиков в кремах или пероральных препаратах для лечения прыщей. Оказалось, что именно пробиотики могут помочь увеличить естественную защиту кожи от высыпаний., — сказал старший автор, доктор медицинских наук в больнице Расул Акрам в Иране Масумех Мохамади.