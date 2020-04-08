Хотя акне часто бывает вызвано хроническим воспалением и потому лечится антибиотиками, иранских ученые полагают, что существует альтернативный способ лечения. Недавнее исследование, опубликованное в издании Dermatologic Therapy, показало, что пробиотики также могут быть эффективны, пишет MedicalXpress.
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В ходе исследования были изучены результаты всех опубликованных работ по использованию пробиотиков в кремах или пероральных препаратах для лечения прыщей. Оказалось, что именно пробиотики могут помочь увеличить естественную защиту кожи от высыпаний.
«Мы собираемся проводить дальнейшие исследования, чтобы проанализировать долгосрочные эффекты пробиотиков при лечении акне, учитывая цитируемые краткосрочные исследования», — сказал старший автор, доктор медицинских наук в больнице Расул Акрам в Иране Масумех Мохамади.
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Ученые открыли новый способ лечения акне
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