Ученые назвали новый фактор, увеличивающий риск заражения коронавирусом

С помощью моделирования ученые установили, как окружающее человека пространство влияет на распределение частиц инфекции при ходьбе. Первым делом они изучили схемы воздушного потока, а после разработали программу, которая предсказывала, как будет рассеиваться облако капель, выбрасываемых изо рта при чихании или кашле.Специалисты обнаружили два вида рассеивания. Когда чихание или кашель происходили в открытых пространствах, образовавшееся облако капель оставалось вокруг человека и постепенно рассеивалось. А когда такие же рефлексы наблюдались в узких коридорах, облако отделялось от движущегося человека и оказывалось далеко позади, формируя пузырь.Ученые решили, что из-за концентрации капель на одном участке во втором случае риск заражения COVID-19 при попадании в подобное облако был выше.