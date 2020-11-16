Ученые назвали новый фактор риска при коронавирусе

Остерегаться стоит кратковременных остановок дыхания (апноэ) во сне, пишет РИА Новости.
К такому выводу ученые из университета Турку и больницы при нем пришли, проанализировав данные пациентов с COVID-19 во время весенней волны пандемии. Они выяснили, что у 29% больных коронавирусом ранее диагностировали краткие остановки дыхания во время сна.
Как уточняет Medicalxpress, исследователи считают: связь апноэ с коронавирусом нельзя объяснить только корреляцией с ожирением (его часто диагностируют у людей, страдающих остановками дыхания во сне). Медики уверены, что распространенность апноэ среди заразившихся COVID-19 пациентов необходимо изучить более тщательно.
Фото: pixabay.com
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