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  2. Ученые назвали напиток, который сжигает опасные жиры во время сна

Ученые назвали напиток, который сжигает опасные жиры во время сна

Исследование показало, что популярный напиток способен сжигать опасный висцеральный жир, который накапливается вокруг жизненно важных органов человека, пишет Lenta.ru.


Полезным свойством обладает один из сортов зеленого чая – улун. Он сокращает количество жиров, благодаря наличию в своем составе специальных веществ из группы флавоноидов. Ученые отмечают, что улун сжигает жир даже когда человек спит.

К такому выводу эксперты пришли на основе исследования: испытуемые пили по 300 мл улуна четыре раза в день и потеряли около килограмма жировой массы за полтора месяца. 

Фото: pixabay.com
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