Ученые назвали напиток для профилактики ожирения и диабета

Чай из шиповника может снизить риск развития диабета и ожирения, сообщает «Медицина и наука».
Эксперты из Национальной службы здравоохранения Великобритании отмечают, что употребление чая из плодов шиповника может не только улучшить тонус организма и продлить жизнь, но и предотвратить развитие некоторых заболеваний.
По данным ученых, в плодах шиповника содержится большая концентрация антиоксидантов и витамина С. Такой вывод был сделан после анализа исследований. Их итоги показали, что 500 мг витамина С в день помогает снизить показатели «плохого» холестерина и триглицеридов в крови. Как известно, повышение данных показателей часто и становится причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, эксперты из Великобритании рассказали, что в плодах шиповника в большом количестве содержатся флавоноиды – они помогают бороться с высоким давлением, улучшая кровоснабжение сердца. Еще одно целебное свойство отвара из шиповника – способность предупреждать развитие диабета второго типа.
Проведенные на грызунах эксперименты показали, что у страдающих от ожирения мышей, которые 20 дней получали отвар шиповника, уменьшилось количество жировых клеток и значительно снизился уровень глюкозы в крови. Эксперты считают, что эти результаты могут быть полезны людям, борющимся с лишним весом.
Фото: pixabay.com
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