Ученые назвали наиболее частый источник заражения COVID-19

Им оказались заразившиеся новым вирусом члены семьи, пишет РИА Новости.
Такой вывод эксперты из Китая делают в своем исследовании, опубликованном в журнале Science. Они провели анализ информации о более чем 16 тысячах людей, часть из которых была заболевшими, а другая – контактами. В итоге выяснилось, что риск подхватить коронавирус увеличивался с продолжительностью и уровнем близости социальных взаимодействий.
Самым маловероятным, согласно данным ученых, стало заражение в больницах. Чаще всего же люди заражались COVID-19 при совместном проживании с заболевшим членом семьи. Ученые подсчитали: каждый день в одном доме с инфицированным человеком увеличивает риски передачи коронавируса на 10%.
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