Ученые назвали два ранних симптома рака поджелудочной железы

Исследователи под руководством профессора Джулии Хипписли-Кокс из Оксфордского университета, используя электронную базу данных QResearch, изучили информацию по 24 236 английским пациентам, у которых в период с 2000-го по 2017 год диагностировали рак поджелудочной железы. Особое внимание ученые уделили анализу симптомов, которые предшествовали постановке диагноза, и сравнили их с симптомами в контрольной группе.Для наиболее распространенного типа рака поджелудочной железы – аденокарциномы протока (PDAC) – авторы выявили 23 симптома, самые частые из которых – это пожелтение кожи и кровотечения в желудке или кишечнике. К прочим симптомам относятся проблемы с глотанием, диарея, изменение режима работы кишечника, рвота, расстройство желудка, образования в брюшной полости, боль в животе, потеря веса, запор, жир в стуле, вздутие живота, тошнота, метеоризм, изжога, лихорадка, усталость, потеря аппетита, зуд, боли в спине, а также два ранее неизвестных – жажда и темная моча.Девять из симптомов были связаны с более редкой нейроэндокринной формой: пожелтение кожи, кровь в стуле, диарея, изменение режима работы кишечника, рвота, расстройство желудка, тяжесть и боль в животе, потеря веса.Рак поджелудочной железы имеет самую низкую выживаемость людей среди всех распространенных видов болезни. Пятилетняя выживаемость составляет всего лишь около семи процентов, отмечают авторы. К сожалению, у большинства людей его определяют на поздней стадии. Ученые надеются, что результаты их исследования позволят выявлять заболевание раньше, особенно когда люди обращаются с несколькими, казалось бы, неспецифическими симптомами., – приводят в пресс-релизе NCRI слова первого автора доклада доктора Вэйци Ляо.Авторы отмечают, что их исследование стало возможным благодаря тому, что сотни врачей общей практики использовали систему электронных историй болезни EMIS, которая предоставляет анонимные данные в QResearch. Полученные результаты будут внесены в модель прогнозирования QCancer, которой пользуются медики для выявления пациентов с высоким риском рака и назначения соответствующих анализов.