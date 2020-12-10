Ученые назвали бесполезный способ защиты от COVID-19

К такому выводу пришли японские ученые, изучившие динамику потока воздуха при кашле и чихании больного человека. Исследование они опубликовали в журнале Physics of Fluids. Коротко его результаты можно описать так: при чихании в воздухе образуются кольцеобразные вихри – они захватывают и молекулы вируса – вихрь попадает в радиус человека со средством защиты на лице, и быстро движущиеся частицы инфекции преодолевают верхний и нижний края щитка.Впрочем, отчаиваться не стоит: ученые уже работают над усовершенствованием лицевых щитков.