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  2. Ученые нашли сведения о сильных солнечных вспышках благодаря изучению колец древних деревьев Ямала

Ученые нашли сведения о сильных солнечных вспышках благодаря изучению колец древних деревьев Ямала

Мощные солнечные вспышки произошли тысячи лет назад. Об этом дендрохронологам стало известно после анализа годичных колец лиственниц с Ямала, пишет ТАСС.

Снимок носит иллюстративный характер

«В этом году анализ радиоуглерода в некоторых годичных кольцах выявил две сильнейшие солнечные вспышки, которые произошли очень давно, одна из них в 5259 году до н.э. <…> И еще одна вспышка произошла девять с лишним тысяч лет назад», – пояснил ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Рашит Хантемиров.

Фото: pixabay.com
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