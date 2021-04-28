Открытие сделала группа исследователей из Техасского университета A&M, пишет РИА Новости.
Для скорого уничтожения COVID-19 используется специальное изобретение в виде секции трубки из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с коронавирусом. При нагревании устройства до 72 ℃ на полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в сто тысяч раз. Этого хватает, чтобы COVID-19 оказался полностью убит.
Исследователи полагают, что термическая обработка позволит использовать данный метод в существующих системах отопления, вентиляции и кондиционирования.
Фото: pixabay.com
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Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за секунду
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