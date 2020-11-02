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Ученые нашли способ диагностировать рак по капле крови

Обнаружен способ быстрой диагностики рака и других заболеваний с помощью спектроскопии, сообщает РИА Новости

Фото: pixabay.com

Ученые Самарского университета им. С. П. Королева с коллегами из Самарского государственного медицинского университета определили, что новый метод поможет сэкономить время и быстро направить пациента к нужному врачу. По их словам, с помощью рамановской спектроскопии крови можно в считаные минуты провести жидкостную биопсию. Анализировать компонентный состав крови можно в режиме реального времени, а вот в случае, когда прибегают к лабораторным методам, на получение результата может уйти несколько часов или даже дней. 

Эксперты обозначили, что такую процедуру можно провести с применением оптических технологий, когда свет обменивается энергией с молекулами анализируемого вещества. Таким образом определяется конкретный тип молекул и их концентрация в крови, что позволяет поставить диагноз. 

– Свет может вступать во взаимодействие с биологическими молекулами – кирпичиками нашего организма. Если знать, как осуществляется это взаимодействие, то можно по одной капле крови отследить изменение организма и наличие либо отсутствие различных патологий, – рассказал доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Иван Братченко.

Он также подчеркнул: сегодня ученые во всем мире стремятся к более высоким показателям точности и ориентируются на универсальность применяемых методик диагностики. Способ, который предложили специалисты, хоть и уступает немного в точности лабораторным подходам, но может быть осуществлен на портативном оборудовании. 

По словам экспертов, реализация жидкостной биопсии с применением портативного оборудования существенно снижает стоимость системы анализа крови. Ученые предложили наиболее оптимальные методы математической обработки спектральных показателей. Подобные способы хороши для данных с высоким уровнем шумов, которые возникают при пользовании портативным оборудованием.

– Полученные результаты могут быть полезны при проведении массовых скрининговых обследований. Можно и отслеживать состояние пациентов, которые уже проходят лечение. Если наблюдается положительная или отрицательная динамика, то жидкостная биопсия укажет на это в процессе исследования состава крови, – прокомментировал Иван Братченко.

Чтобы довести предлагаемый прибор до версии, которая могла бы использоваться в клиниках, нужна согласованная работа физиков, химиков, математиков, инженеров и медиков. Ученые планируют усовершенствовать методы анализа и провести широкие клинические испытания предлагаемого подхода на разных пациентах. 
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