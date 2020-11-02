Ученые нашли способ диагностировать рак по капле крови

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Ученые Самарского университета им. С. П. Королева с коллегами из Самарского государственного медицинского университета определили, что новый метод поможет сэкономить время и быстро направить пациента к нужному врачу. По их словам, с помощью рамановской спектроскопии крови можно в считаные минуты провести жидкостную биопсию. Анализировать компонентный состав крови можно в режиме реального времени, а вот в случае, когда прибегают к лабораторным методам, на получение результата может уйти несколько часов или даже дней.Эксперты обозначили, что такую процедуру можно провести с применением оптических технологий, когда свет обменивается энергией с молекулами анализируемого вещества. Таким образом определяется конкретный тип молекул и их концентрация в крови, что позволяет поставить диагноз.– рассказалОн также подчеркнул: сегодня ученые во всем мире стремятся к более высоким показателям точности и ориентируются на универсальность применяемых методик диагностики. Способ, который предложили специалисты, хоть и уступает немного в точности лабораторным подходам, но может быть осуществлен на портативном оборудовании.По словам экспертов, реализация жидкостной биопсии с применением портативного оборудования существенно снижает стоимость системы анализа крови. Ученые предложили наиболее оптимальные методы математической обработки спектральных показателей. Подобные способы хороши для данных с высоким уровнем шумов, которые возникают при пользовании портативным оборудованием.– прокомментировал Иван Братченко.Чтобы довести предлагаемый прибор до версии, которая могла бы использоваться в клиниках, нужна согласованная работа физиков, химиков, математиков, инженеров и медиков. Ученые планируют усовершенствовать методы анализа и провести широкие клинические испытания предлагаемого подхода на разных пациентах.