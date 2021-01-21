Ученые нашли "потерянное" тепло Антарктиды

Итоги последнего исследования французских и австралийских ученых объясняют, почему температура морской воды вокруг Антарктиды не повысилась так, как во всем Мировом океане, сообщает РИА Новости.
Температура поверхности океана повышается из-за глобального потепления. Моря вокруг Антарктиды – исключения: в некоторых местах температура даже понижается. Океанологи называют это загадкой «потерянного» тепла Антарктиды.
Французские ученые из Национального центра научных исследований (CNRS), Национального центра космических исследований (CNES), Научно-исследовательского института развития (IRD), Парижского университета Сорбонна, Университета Тулузы III Поля Сабатье и их австралийские коллеги из Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) на протяжении 25 лет наблюдали за температурой Южного океана в рамках совместной научной программы.
Это самая длинная серия температурных наблюдений в Южном океане на всем его пересечении с севера на юг. Большую часть из них ученые осуществляли с борта французского судна снабжения L'Astrolabe во время регулярных рейсов между Хобартом и французской исследовательской станцией в Антарктиде Дюмон-д'Юрвиль.
Ученые сбрасывали зонд-батитермограф XBT, который, погружаясь на 800 метров, фиксировал глубину, температуру и соленость воды.
Они выяснили, что небольшое понижение температуры воды, наблюдаемое на поверхности, на глубине сменяется резким и заметным потеплением – примерно на 0,04 градуса Цельсия за 10 лет. Это в пять раз быстрее, чем в среднем по Мировому океану.
Такое резкое потепление может плохо сказаться на антарктическом льде, считают ученые. В океане у берегов Антарктиды действует механизм апвеллинга – подъема глубинных вод к поверхности из-за вертикальной циркуляции. Если глубинные воды теплее, чем поверхностные, они регулярно "подтачивают" шельфовые ледники снизу.
К тому же в Южном океане холодные пресные воды, стекающие на поверхность океана в результате таяния льдов и снега, постоянно оттесняют на глубину более теплые и тяжелые соленые воды.
По оценкам экспертов, теплая вода поднимается к поверхности со скоростью 39 метров за десятилетие. Существует опасение, что такое резкое потепление на глубине может в конечном итоге ослабить мощное циркумполярное течение, окружающее Антарктиду, что нарушит весь механизм глобальной морской циркуляции – одного из главных факторов глобальной климатической системы.
Фото: pixabay.com
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Ученые нашли "потерянное" тепло Антарктиды
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