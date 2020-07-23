Ученые нашли пластик в кишечнике глубоководных акул

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- отметил ученый Кристиан Партон из центра экологии и сохранения природы Эксетерского университета.Специалисты Эксетерского университета проверили 46 акул и выяснили, что у 67% из них были обнаружены в кишечнике микрочастицы пластика и других синтетических волокон. В ходе исследования было найдено в общей сложности 379 частиц. Исследователи обращают внимание, что хотя влияние искусственных микрочастиц на здоровье акул пока неизвестно, находка показывает "повсеместный характер загрязнения пластиком".- сообщается в заявлении Партона.Ученые подчеркивают, что микроволокна выделяются при стирке одежды и ее утилизации, и они могут оказаться в открытом море и погружаться на дно, где обитают акулы. В организм акул синтетические волокна могут попадать вместе с привычной для млекопитающих пищей или через осадок на морском дне. По словам специалистов, в кишечнике акул были найдены и другие виды синтетических волокон. Многие из этих искусственных микрочастиц были выделены из лесок и рыболовных сетей.В поле зрения ученых Эксетерского университета, в которую входили исследователи из исследовательской лаборатории "Гринписа", оказались такие виды глубоководных акул, как обыкновенная кошачья акула, звездчатая кунья акула, катраны и звездчатая кошачья акула. Особей данных видов можно найти на глубине от 5 до 900 метров, но обычно такие акулы обитают на дне.