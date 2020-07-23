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Ученые нашли пластик в кишечнике глубоководных акул

Исследователи из Эксетерского университета в Великобритании нашли огромное количество микрочастиц пластика в кишечнике четырех видов глубоководных акул, которые живут у берегов Великобритании, пишет РИА Новости.

"В нашем исследовании приводится первое доказательство наличия микрочастиц пластика и антропогенных волокон в организме многих глубоководных акул, живущих в британских водах", - отметил ученый Кристиан Партон из центра экологии и сохранения природы Эксетерского университета.

pixabay.com

Специалисты Эксетерского университета проверили 46 акул и выяснили, что у 67% из них были обнаружены в кишечнике микрочастицы пластика и других синтетических волокон. В ходе исследования было найдено в общей сложности 379 частиц. Исследователи обращают внимание, что хотя влияние искусственных микрочастиц на здоровье акул пока неизвестно, находка показывает "повсеместный характер загрязнения пластиком".

"Мы были удивлены найти не только микрочастицы пластика (включая такие использованные предметы личной гигиены, как маски для лица в качестве возможного источника волокон), но и частицы вроде регенерированной целлюлозы, которую можно обычно обнаружить в текстиле и одежде", - сообщается в заявлении Партона.

Ученые подчеркивают, что микроволокна выделяются при стирке одежды и ее утилизации, и они могут оказаться в открытом море и погружаться на дно, где обитают акулы. В организм акул синтетические волокна могут попадать вместе с привычной для млекопитающих пищей или через осадок на морском дне. По словам специалистов, в кишечнике акул были найдены и другие виды синтетических волокон. Многие из этих искусственных микрочастиц были выделены из лесок и рыболовных сетей.

В поле зрения ученых Эксетерского университета, в которую входили исследователи из исследовательской лаборатории "Гринписа", оказались такие виды глубоководных акул, как обыкновенная кошачья акула, звездчатая кунья акула, катраны и звездчатая кошачья акула. Особей данных видов можно найти на глубине от 5 до 900 метров, но обычно такие акулы обитают на дне.
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