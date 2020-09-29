Выяснилось, что рост новообразований замедлится, если в клетках заблокировать механизм построения ядерных пор, уточняет РИА Новости.
Гипотезу уже проверили на мышах: после трансплантации им раковых клеток, которые не могут образовывать ядерные поры, рост опухолей значительно замедлился. Об этом пишет MedicalXpress.
- Неспособность построить каналы ядерных пор является разрушительной для быстрорастущих раковых клеток, но, похоже, не влияет на здоровые клетки, которые просто останавливают рост, а затем восстанавливаются, - уточнил один из авторов исследования Стивен Сакума.
Сообщается, что открытие может стать стартом нового подхода к лечению отдельных форм рака.
Фото: pixabay.com
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Ученые нашли новый способ борьбы с раковыми клетками
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