Ученые нашли неожиданную пользу больших бедер

Высокое артериальное давление провоцирует избыточную нагрузку на сердце и артерии и может привести к накоплению жира в сосудах, уменьшая приток крови. Многие люди даже не подозревают, что у них высокое артериальное давление, так как выраженные симптомы присутствуют не всегда.Поэтому раннее обнаружение лиц, входящих в группу высокого риска, и своевременные меры, например, контроль питания или повышение физических нагрузок, помогает предотвратить возможные проблемы со здоровьем.Замеры обхватов тела и конечностей — дешевый, простой и довольно эффективный способ оценки риска некоторых заболевани.Авторы работы изучили связь между окружностью бедер и кровяным давлением у 9250 мужчин и женщин в возрасте 40 лет и старше. У 5348 из них был избыточный вес, у 4172 — нормальный.Оказалось, что независимо от возраста, индекса массы тела, окружности талии, у мужчин с обхватом бедра одной ноги более 55 см и у женщин более 54 см высокое давление выявлялось реже.У тез, в кого окружность бедра одной ноги, находилась в пределах нормы (50 см у женщин и 51 см у мужчин), давление гораздо чаще было повышенным.— говорит доктор Чжэнь Ян, автор исследования.