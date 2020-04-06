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Ученые нашли неожиданную пользу больших бедер

Широкие бедра связаны с поиженным риском развития болезней сердца при ожирении и с более низким кровяным давлением, установили ученые из Шанхайского университета транспорта. Новые сведения должны помочь более эффективно рассчитывать риски для людей как с нормальным, так и с избыточным весом. Исследование было размещено в журнале Endocrine Connections.

Высокое артериальное давление провоцирует избыточную нагрузку на сердце и артерии и может привести к накоплению жира в сосудах, уменьшая приток крови. Многие люди даже не подозревают, что у них высокое артериальное давление, так как выраженные симптомы присутствуют не всегда.

Поэтому раннее обнаружение лиц, входящих в группу высокого риска, и своевременные меры, например, контроль питания или повышение физических нагрузок, помогает предотвратить возможные проблемы со здоровьем.

Замеры обхватов тела и конечностей — дешевый, простой и довольно эффективный способ оценки риска некоторых заболевани.

Авторы работы изучили связь между окружностью бедер и кровяным давлением у 9250 мужчин и женщин в возрасте 40 лет и старше. У 5348 из них был избыточный вес, у 4172 — нормальный.

Оказалось, что независимо от возраста, индекса массы тела, окружности талии, у мужчин с обхватом бедра одной ноги более 55 см и у женщин более 54 см высокое давление выявлялось реже.

У тез, в кого окружность бедра одной ноги, находилась в пределах нормы (50 см у женщин и 51 см у мужчин), давление гораздо чаще было повышенным.

«В отличие от висцерального жира, жир на ногах может нести пользу для обмена веществ, — говорит доктор Чжэнь Ян, автор исследования. — Причина может скрываться в том, что на бедрах и жир, и мышцы выделяют различные полезные вещества, помогающие поддерживать кровяное давление в относительно стабильном диапазоне».
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