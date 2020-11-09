Ученые нашли главную причину диабета

Выяснилось, что метаболические нарушения происходят во время сбоев при синтезе проинсулина – прогормона, который производят специальные бета-клетки поджелудочной железы.Ученые считают, что ненадежность гормона привела к уязвимости человека перед диабетом.По словам исследователей, ни одна мутация не может повлиять на синтез и эффективность гормона при связывании с рецептором, так как данные функции требуют различных структурных особенностей, противоречащих друг другу. Так, например, при диабете второго типа избыток инсулина приводит к развитию дисфункции бета-клеток. Исправление данного нарушения привело бы к ухудшению иной функции гормона.