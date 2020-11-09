Люди становятся уязвимы к диабету второго типа при сбое в синтезе инсулина и его функциях. К такому выводу пришла группа американских ученых, исследование которых размещено в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет РИА Новости.
Выяснилось, что метаболические нарушения происходят во время сбоев при синтезе проинсулина – прогормона, который производят специальные бета-клетки поджелудочной железы.
Ученые считают, что ненадежность гормона привела к уязвимости человека перед диабетом.
По словам исследователей, ни одна мутация не может повлиять на синтез и эффективность гормона при связывании с рецептором, так как данные функции требуют различных структурных особенностей, противоречащих друг другу. Так, например, при диабете второго типа избыток инсулина приводит к развитию дисфункции бета-клеток. Исправление данного нарушения привело бы к ухудшению иной функции гормона.
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Ученые нашли главную причину диабета
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